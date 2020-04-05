Прямой эфир

В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московской квартире были обнаружены мумифицированные тела двух сестер пенсионного возраста, которые пролежали там полтора года. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мумии были найдены накануне в одном их домов на улице Байкальская. Отмечается, что местную жительницу стал беспокоить тот факт, что 55-ти и 58-летняя сестры слишком давно не выходили из квартиры, и она решила вызвать полицию.

Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь квартиры и обнаружили мумии двух сестер, которые скончались, предположительно, полтора года назад. Точная причина смерти пока неизвестна, а по данному факто начата проверка.

Ранее, 7 марта, сообщалось, что в центре Москвы, в квартире дома на 4-м Сыромятническом переулке обнаружено тело умершей примерно месяц назад женщины. Останки были найдены на кухне. По словам соседей, тело принадлежит хозяйке квартиры 1932 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мумию умершего пять лет назад мужчины обнаружили в квартире в Москве
Пенсионерка из Екатеринбурга принесла на детскую площадку мумию мужа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020