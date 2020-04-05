В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер

В московской квартире были обнаружены мумифицированные тела двух сестер пенсионного возраста, которые пролежали там полтора года. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мумии были найдены накануне в одном их домов на улице Байкальская. Отмечается, что местную жительницу стал беспокоить тот факт, что 55-ти и 58-летняя сестры слишком давно не выходили из квартиры, и она решила вызвать полицию.

Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь квартиры и обнаружили мумии двух сестер, которые скончались, предположительно, полтора года назад. Точная причина смерти пока неизвестна, а по данному факто начата проверка.

Ранее, 7 марта, сообщалось, что в центре Москвы, в квартире дома на 4-м Сыромятническом переулке обнаружено тело умершей примерно месяц назад женщины. Останки были найдены на кухне. По словам соседей, тело принадлежит хозяйке квартиры 1932 года рождения.