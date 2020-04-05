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Детская писательница Жаклин Уилсон в 74 года объявила себя лесбиянкой

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Фото: TASS/PA Wire/Press Association Images
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В Великобритании 74-летняя детская писательница Жаклин Уилсон сообщила, что является лесбиянкой и уже 18 лет состоит в отношениях с женщиной.

Откровенное признание женщина сделала в преддверии выхода книги «Love Frankie», посвященной рассказу о влюбленных мужчинах.

По словам писательницы, она никогда не стремилась скрывать свою ориентацию, и близкие люди всегда знали о ее предпочтениях.

Как пишет Mail Online, Уилсон ранее была замужем и за мужчиной. В 2017 году она рассказала, что брак был «нормальным, но с бывшим мужем было мало общего».

Уилсон прославилась произведениями для детей и подростков, которые затрагивают темы развода, усыновления и жизни в детском доме. Славу ей принесла книга «Дневник Трейси Бикер», написанная в 1991 году.

8 февраля сообщалось, что известный британский телеведущий Филлип Шофилд совершил каминг-аут через 27 лет брака с женщиной.

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