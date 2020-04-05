На месте взрыва газа в Орехово-Зуево завершены спасательные работы

В Подмосковном Орехово-Зуево завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме. В результате погибли три человека, еще шестеро пострадали. Основная версия причины взрыва — неисправность газового оборудования в одной из квартир. Состояние несущих конструкций дома оценят специалисты.