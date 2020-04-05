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Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

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Фото: МЧС РФ/ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы. Об этом в воскресенье, 5 апреля, пишет портал E1.RU со ссылкой на региональную пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

По сообщению, поступившему на пульт противопожарной службы, возгорание произошло в 2:18 (0:18 мск) в селе Елань Талицкого городского округа. К моменту приезда пожарной бригады дом и пристройки были охвачены огнем, общая площадь пожара составила 120 кв. м. Всего в здании было пятеро детей. Двух мальчиков 2012 и 2019 годов рождения соседи смогли спасти до приезда спасателей. Они получили термические ожоги, отравление продуктами горения и были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Погибли дети в возрасте девяти, восьми и шести лет. По данным РЕН ТВ, одному из скончавшихся был всего год.

Пожарные смогли потушить возгорание к 4:00 (2:00 мск). На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

3 апреля в Красноярском крае погибли три человека при пожаре в частном доме.

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