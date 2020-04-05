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Дочь боксера Мэйвезера задержана за вооруженное нападение

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Дочь бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера Иянна была задержана за нападение с применением холодного оружия, призошедшее в субботу, 4 апреля. Об этом сообщил портал TMZ.

Уточняется, что Иянна застала своего молодого человека рэпера NBA Youngboy с любовницей по имени Лапаттра Лашай Джейкобс в его доме. Девушка представилась невестой музыканта и попросила незнакомку покинуть помещение. Впоследствии на кухне между девушками начался конфликт, в результате которого Иянна набросилась на Джейкобс с двумя ножами. После приезда медиков у жертвы диагностировали два ножевых ранения. Ее госпитализировали в больницу, о ее состоянии данных не поступало.

В настоящее время дочь Мейвезера находится под стражей в тюрьме округа Харрис в Хьюстоне (штат Техас). В разговоре с полицейскими Иянна отметила, что Джейкобс была инициатором потасовки, выгнав ее из дома. Также она упомянула тот факт, что никогда не встречалась с любовницей своего молодого человека до происшествия.

11 марта сообщалось о том, что бывшая девушка и мать троих детей Мейвезера Джози Харри была найдена мертвой в своем автомобиле возле дома. Женщина состояла в отношениях со спортсменом с 1995 по 2010 год.

Флойд Мейвезер является непобежденным американский боксером-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. На его счету 50 побед, из которых 27 были выиграны с помощью нокаута. В начале марта Мейвезер объявил о проведении своего следующего поединка на шоу UFC с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Дата и место встречи официально не сообщались.

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