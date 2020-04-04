Прямой эфир
Сюжет:

На Украине возросло число зараженных коронавирусом

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на Украине возросло до 1225 человек, скончались 32 пациента, сообщили 4 апреля в минздраве страны.

Накануне ведомство сообщало о 1096 случаях выявления коронавируса и 28 жертвах.

«По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.

Отмечается, что выписаны из больниц 25 человек.

По данным ВОЗ, к 4 апреля в мире заразились коронавирусом 1 051 635 человек, скончались за весь период пандемии 56,9 тыс. За последние сутки умерли 6664 человек.

При этом портал Worldometers сообщает, что всего в мире заболели более 1 млн 188 тыс. человек, скончались 64 тыс.COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медсестра из Махачкалы призналась в фейке про инфекционное отделение
Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020