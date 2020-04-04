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Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до трех

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до трех. Об этом в субботу, 4 апреля, «Известиям» сообщили в МЧС России.

Отмечается, что погибший был обнаружен под завалами в 21:13 мск. Всего на текущий момент пострадали девять человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы, двое амбулаторно.

Взрыв произошел 4 апреля в пятиэтажном доме по адресу: улица Гагарина, 31.Ранее сообщалось, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии и будут транспортированы в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Списки пострадавших публиковал РЕН ТВ.

В результате происшествия обрушились перекрытия подъезда с 5-го по 1-й этаж, четыре квартиры оказались полностью разрушены. Было принято решение усилить группировку спасателей до 249 человек и 54 единиц техники.

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