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СМИ узнали имя жильца взорвавшейся в Орехово-Зуеве квартиры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В квартире дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, проживал мужчина, ранее судимый по статье о приобретении, хранении и сбыте наркотиков. По данным РЕН ТВ, у 35-летнего Дмитрия Л. также была сожительница.

Предварительно установлено, что в квартире во втором подъезде дома на третьем этаже взорвалась газовая колонка. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что в момент инцидента жильцы квартиры варили наркотические средства, однако произошла утечка газа.

Взрыв произошел 4 апреля в пятиэтажном доме по адресу: улица Гагарина, 31. По последним данным, два человека погибли, шестеро пострадали. Ранее сообщалось, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии и будут транспортированы в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Списки пострадавших публиковал РЕН ТВ.

В результате происшествия обрушились перекрытия подъезда с 5-го по 1-й этаж, четыре квартиры оказались полностью разрушены. Предположительно, под завалами могут находиться еще два человека. Было принято решение усилить группировку спасателей до 249 человек и 54 единиц техники.

200 жильцов пострадавшего дома временно размещены в ближайшей школе, прорабатывается возможность их заселения в гостиницы после того, как им разрешат забрать необходимые вещи из квартир. Состояние здания оценят специалисты. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что жителям будет оказана помощь, в том числе материальная.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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