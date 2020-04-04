Подмосковные школьники разработали пластиковую защиту для врачей

Щиты из пластика, полностью закрывающие лицо и шею человека, начали выпускать в лицее Шатуры (Московская область). В дистанционном проекте участвовали старшеклассники и их наставники — ученые из Института проблем лазерных и информационных технологий РАН.

Ребята подготовили чертеж анатомической формы головы и придумали, как удобнее крепить маску. На данный момент сделали лишь 20 пластиковых щитов, так как производство в лаборатории лицея требует времени. Новинки доставили в поликлинику.

«Мы передали полученные маски врачам первичного звена, тем, кто выходит на вызовы, — рассказала порталу «Подмосковье сегодня» главный врач Шатурской ЦРБ Анна Захарова. — Эти щиты очень пригодятся, когда врачи придут к больным с высокой температурой. Мы отправляем по адресам и специалистов, в том числе лор-врачей и офтальмологов, которым тоже такие щиты послужат на пользу».

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