Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве могут находиться два человека

Под завалами дома в Орехово-Зуеве могут находиться два человека. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

«Предположительно, под завалами находятся два человека», — цитирует его ТАСС.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до двух, еще шесть человек пострадали.

Изначально в МЧС сообщали об одном погибшем и четверых пострадавших. Позже стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов шесть человек. Один ушел домой, трое находятся в реанимации, еще двум оказали медпомощь. СМИ опубликовали список имен пострадавших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что после взрыва не получается найти четырех человек. Проводилась перекличка жителей дома, который пострадал.

Взрыв произошел в субботу в районе 13 часов в пятиэтажном доме по улице Гагарина, дом 31. В квартире во втором подъезде дома на третьем этаже взорвалась газовая колонка. Перекрытия подъезда с пятого по первый этаж обрушились, в результате чего были разрушены четыре квартиры. Предварительные версии произошедшего: техническая неисправность и неверная эксплуатация газового оборудования.

Из дома эвакуировали 200 жильцов и разместили их в ближайшей школе. Подмосковный губернатор пообещал им компенсации. «Все выплаты жителям, которые предполагаются в Подмосковье, будут сделаны, сейчас глава округа в ручном режиме с каждой семьей проговаривает оперативные проблемы — документы, продукты, всё решают. Тем, кто пострадал, второй подъезд, будет оказана дополнительная материальная помощь», — приводит «Интерфакс» слова Воробьева.

Следственный комитет России и прокуратура Московской области начали проверку. Следователи возбудили уголовное дело.