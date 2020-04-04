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Улицу Красную в Краснодаре закрыли для прогулок

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На центральной улице Краснодара вечером 3 апреля отключили декоративное освещение. Согласно распоряжению главы города Евгения Первышова, режим «выходного дня» для улицы Красной отменен в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Улица Красная будет оставаться проезжей на весь срок действия карантина», — сообщает пресс-служба мэрии. Декоративную иллюминацию погасили по двум причинам: по новым правилам гулять по городу нельзя; это дополнительная экономия электроэнергии для Краснодара, сообщают «Кубанские новости».

Напомним, власти Сочи не будут взыскивать арендную плату с представителей малого и среднего бизнеса до мая в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации 2 апреля.

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