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В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя по всей России

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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На период нерабочих дней в России необходимо ограничить продажу крепких алкогольных напитков. Такого мнения придерживается главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

В разговоре с агентством «Интерфакс» эксперт заявил, что вводить сухой закон не стоит. В то же время он положительно оценил такое решение, принятое для Якутии и Забайкалья

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«Мы знаем, что якуты, как и другие коренные народы Сибири, имеют проблемы с ферментами, которые перерабатывают алкоголь. Поэтому для них на фоне эпидемии коронавируса это еще более губительно», — отметил он.

Комментируя сообщения о якобы увеличившихся продажах алкоголя, Брюн предположил, что «люди затариваются на будущее», и посетовал, что многие не понимают пагубное влияние спиртного на организм в период инфекционных заболеваний.

«Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность», — подчеркнул он.

Ранее инициативу об ограничении продажи алкоголя высказывали в Госдуме и Общественной палате. Идею поддерживает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Геннадий Онищенко. По его словам, такую меру необходимо ввести на период действия противоэпидемических мероприятий. При этом подобные решения должны принимать местные власти, полагает Онищенко, пишет «РИА Новости».

В Забайкальском крае ввели запрет на продажу алкоголя в период со 2 по 6 апреля, далее будут действовать дополнительные ограничения. Решение было принято из-за многочисленных нарушений жителями режима самоизоляции.

В Красноярском крае со 2 апреля приобрести спиртное можно с 10:00 до 18:00. Аналогичные меры действуют в Башкирии.

В Минпромторге призвали не менять режим продажи алкоголя без крайней необходимости. С просьбой содействовать отмене введенных в регионах ограничений к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России».

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