Историко-художественный музей начали ремонтировать в Новомосковске

В Новомосковске Тульской области начался ремонт историко-художественного музея. Здание на Комсомольской улице долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии. На первом этапе проводится демонтаж кровли, сообщил гендиректор фирмы-подрядчика Дмитрий Леплер.

«Начали работать 2 апреля, планируем закончить 2 июня. Сейчас еще идет заключение контракта, составление смет по ремонту фасада здания», — рассказал Леплер «Новомосковской правде».

Работы ведутся достаточно активно, отметил глава администрации города Алексей Бирюлин после посещения объекта, передает ИА «Тульские известия». Финансирование осуществляется из внебюджетных источников.

«Следующий этап — это непосредственно ремонт фасада с заменой окон, решеток, ремонтом балконов. Мы предполагаем, что в течение летнего периода ремонт будет комплексно завершен», — заявил Бирюлин.

Новомосковский историко-художественный музей располагает двумя обособленными подразделениями: археологический музей (ул. Комсомольская, 16) и музей истории села Спасское.