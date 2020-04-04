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Кличко перепутал слова и оскорбил пациентов с COVID-19

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Фото: ТАСС/Zuma
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Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице перепутал слова и оскорбил двоих заболевших COVID-19. Трансляцию обращения вел телеканал ICTV 4 апреля.

«Как видите, среди больных двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», — заявил он.

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Предположительно, киевский градоначальник перепутал слова «неполноценный» и «несовершеннолетний». В комментариях к видео на YouTube-канале ICTV пользователи также обратили внимание на оговорку Кличко.

«Двое неполноценных детей? Он имел в виду несовершеннолетних? Мне одной это послышалось?» — написала пользователь Светлана.

«Почему они полноценные?» — прокомментировала Ludmila Sakharova.

«Один неполноценный перед нами?» — написал Ivan Ivanov.

Ранее Кличко призвал киевлян «не шастать» по городу без необходимости и даже запустил в Instagram хештег «хватит шастать». Он предупредил, что из-за граждан, нарушающих карантинный режим, может произойти катастрофа.

По данным Worldometers на 4 апреля, на Украине коронавирус диагностирован у 1069, в том числе у 24 — за последние сутки. 28 человек скончались.

Всего в мире подтверждено свыше 1,1 млн случаев заболевания, скончались 61 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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