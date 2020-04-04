Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве

Взрыв газа произошел 4 апреля в жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево. По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате обрушился весь второй подъезд.

По данным МЧС, в результате ЧП погибли два человека и шестеро пострадали. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек — по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями. Всего к ликвидации последствий взрыва привлекли свыше 50 человек и почти два десятка единиц техники.