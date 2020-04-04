Интернет-компаниям рекомендовали снизить качество показа видео

Российским интернет-компаниям рекомендуют ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео. Соответствующие рекомендации разработали в Минкомсвязи. Для мобильных приложений просят ограничить качество видео на уровне 720 пикселей. При просмотре через web-браузер — 1080 пикселей. Также компаниям рекомендуют временно отключить функцию автовоспроизведения контента. Ввести ограничения просят в связи с увеличением нагрузки на Сеть.