В Германии обвинили США в перехвате партии защитных масок

Германия не получит 400 тыс. респираторных масок из Китая, так как их перекупили США, сообщило 3 апреля издание Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля.

По словам политика, действия американцев сравнимы с пиратством.

«Так не поступают с партнерами по трансатлантическому союзу… Призываю федеральное правительство указать Соединенным Штатам на необходимость соблюдать международные правила», — заявил Гайзель.

Как отмечает издание, Берлин закупил несколько сотен тысяч масок типа FFP2 или FFP3 для медицинского персонала, но партию перекупили американцы. В итоге самолет вылетел из Китая не в ФРГ, а в США.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда американцы уводят защитные средства у других государств.