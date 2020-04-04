Мишустин утвердил порядок выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Соответствующий документ опубликован в субботу, 4 апреля, на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемые основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; примерный перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; типовую форму заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», — говорится в документе.

Также в нем содержится рекомендация высшим должностным лицам субъектов РФ утвердить порядок выплаты и установить при необходимости требования к имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости.