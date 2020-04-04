Производители допустили нехватку бытовой техники из-за коронавируса

Производители бытовой техники допустили нехватку товара из-за возможной приостановки поставок на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство России разрешить ее членам работать, несмотря на вспышку инфекции, пишет РБК 4 апреля.

Так, источник издания в одном из ритейлеров утверждает, что в случае приостановки поставок товара хватит лишь на три-четыре недели. При этом ритейлеры «Связной» и «М.Видео» заверяют, что запасов на складах достаточно для удовлетворения текущего спроса. Представитель «М.Видео» добавляет, что поставки производятся в прежнем режиме.

Однако президент РАТЭК Александр Онищук уже просит не допустить остановки цепочки поставок на фоне пандемии и предусмотреть возможность функционирования всех ее участников. Соответствующие письма он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Минпромтора Денису Мантурову, мэру Москвы Сергею Собянину, губернаторам Подмосковья и Санкт-Петербурга Андрею Воробьеву и Александру Беглову.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов отметил, что из-за пандемии многие заводы по производству бытовой техники и электроники в России уже приостановили свою деятельность. Оценить, насколько хватит имеющихся запасов на складах, он не смог, но предложил включить соответствующую категорию в список товаров первой необходимости.

В РАТЭК входят производители техники (в том числе Apple, Samsung, Canon), разработчики софта (IBM, Intel и другие), дистрибутор техники «Марвел Дистрибуция» и ритейлеры, такие как «Эльдорадо», DNS и другие.

Об осложнении поставок товаров в Россию рассказывал «Известиям» заместитель гендиректора BMJ-logistics Константин Бондаренко ранее в марте. В частности, отмечал он, из-за перевода компаниями своих сотрудников на удаленный режим работы наблюдается реальный дефицит ноутбуков.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 4 апреля, в России диагностирован 4731 случай заболевания COVID-19, из них 582 — за последние сутки. 333 человека вылечились. 43 пациента скончались.

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