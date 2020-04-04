Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции

В результате нападения неизвестного с ножом в центре города Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции пострадали по меньшей мере семь человек. Двое скончались. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает BFMTV.

В субботу около 11 часов утра по местному времени мужчина с ножом осуществил несколько нападений на прохожих и посетителей табачного магазина и мясной лавки.

Полиция задержала агрессора. По данным, которые сообщил о себе задержанный, он является 33-летним уроженцем Судана. Его жилье располагается в нескольких метрах от места совершения нападения.

Расследование было поручено межрегиональному управлению судебной полиции Лиона под командованием прокуратуры Валенсии.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил соболезнования жертвам нападения и их семьям.

«Все мои мысли обращены к жертвам нападения и их близким. Предполагаемый преступник был задержан национальной полицией. Силы сотрудников судебной полиции Лиона брошены на установление природы и обстоятельств этого гнусного деяния», — написал он в своем Twitter.

11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены. Нападавший при задержании оказал сопротивление и был застрелен.