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В Испании за минувшие сутки от коронавируса умерло более 800 человек

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Число умерших в Испании из-за коронавируса за сутки превысило 800 человек. Статистику опубликовал в субботу, 4 апреля, минздрав страны.

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Всего в королевстве от коронавирусной инфекции и ее последствий скончались 11 744 человека, а 34 219 пациентов выздоровели. Пятничные данные говорят о том, что жертвами эпидемии стали 10 935 жителей. Таким образом, за последние 24 часа умерло 809 человек.

Всего в Испании на текущий момент зафиксировано почти 125 тыс. случаев заражения коронавирусом. Накануне 3 апреля по данному показателю страна обошла Италию.

Несколько дней назад, глава минздрава Испании Сальвадор Илья заявил, что распространение эпидемии в стране вступило в стадию стабилизации. Он отметил, что это произошло благодаря принятым властями эпидемиологическим мерам.

Кроме того, в минувшее воскресенье испанские власти приняли решение ужесточить карантинные меры в стране на ближайшие две недели. Жителям предписано не покидать свои дома без особых причин и соблюдать режим самоизоляции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 13:30 4 апреля, в мире заразились 1,13 млн человек, умерли 60,1 тыс, выздоровели 234 тыс. пациентов.

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