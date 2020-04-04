В России скончались девять пациентов с коронавирусом за минувшие сутки

За сутки в России скончались девять пациентов, инфицированных коронавирусом, и число летальных исходов в стране достигло 43. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе при правительстве РФ.

«За сутки умерло девять пациентов с коронавирусом: Москва — семь, Костромская область — один, Приморский край — один. За весь период — 43», — говорится в заявлении.

Всего на текущий момент в России выявлено 582 случая заражения коронавирусом, из них в Москве — 434. По данным оперштаба, все скончавшиеся в столице — люди в возрасте от 53 до 80 лет, каждый из них имел сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, рак шейки матки и гипертония.

Сейчас под меднаблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 остаются 205 612 россиян, сообщает Роспотребнадзор.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 11:30 4 апреля, в мире заразились 1,1 млн человек, умерли 59,2 тыс, выздоровели 229,3 тыс. пациентов.

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