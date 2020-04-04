Мишустин утвердил порядок выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Соответствующий документ опубликован в субботу, 4 апреля, на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемые основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; примерный перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; типовую форму заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», — говорится в документе.

Также в нем содержится рекомендация высшим должностным лицам субъектов РФ утвердить порядок выплаты и установить при необходимости требования к имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости.

2 апреля Мишустин сообщил, что рассмотрение заявлений на получение материнского капитала будет проходить в электронном виде.

15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил, в частности, о выплате маткапитала на первого ребенка уже с января текущего года и повышении выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, которые будут индексироваться ежегодно. Саму же программу маткапитала президент предложил продлить как минимум до конца 2026 года.

Кроме того, глава государства выступил с инициативой осуществлять ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают один прожиточный минимум на человека. На первоначальном этапе сумма выплат составит 5,5 тыс. рублей.