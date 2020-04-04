ФМБА выделили 320 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам

Правительство РФ выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда более 320 млн рублей для стимулирующих выплат медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующий документ опубликован в субботу, 4 апреля, на сайте кабмина.

«Выделить ФМБА России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 321 197,5 тыс. рублей на предоставление субсидий подведомственным организациям в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ», — говорится в тексте документа.

При этом ФМБА поручено контролировать целевое и эффективное использование этих бюджетных ассигнований и представить в правительство доклад до 1 сентября текущего года.

3 апреля президент России Владимир Путин отдал ряд распоряжений правительству по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. В том числе глава государства поручил выделить из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на стимулирующие выплаты медработникам за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку.

2 апреля Путин во второй раз обратился к россиянам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства поблагодарил медиков, которые продолжают «держать оборону от наступающей эпидемии».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 7:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1 099 711 человек, умерли 59 194, выздоровели 228 975 пациентов.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.