Кабмин одобрил выделение средств для помощи находящимся за рубежом россиянам

Кабмин в субботу, 4 апреля, одобрил МИДу выделение средств из резервного фонда для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства России.

«Принятие проекта распоряжения позволит выделить МИД России из резервного фонда Правительства Российской Федерации средства на оплату проживания российских граждан, находящихся на территории иностранного государства и не имеющих возможности самостоятельно оплатить данные расходы», — говорится в документе.

Кроме того, граждане России смогут потратить выделенные деньги и на продление всех документов, на основании которых они находятся на территории иностранного государства.

Накануне, 3 апреля, Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы. Данная мера принята в целях максимальной защиты здоровья граждан и недопущения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В тот же день оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ заверил, что власти окажут финансовую поддержку в сумме 500 млн рублей всем россиянам, оказавшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться домой.

В марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии коронавируса COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Правительство создало специальную рабочую группу, куда вошли Минтранс, МИД, авиаперевозчики и представители аэропортов. За несколько недель, по данным Ростуризма, удалось вывезти почти всех организованных туристов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 9:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1,1 млн человек, умерли 59,2 тыс, выздоровели 229,1 тыс. пациентов.