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Кабмин одобрил выделение средств для помощи находящимся за рубежом россиянам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кабмин в субботу, 4 апреля, одобрил МИДу выделение средств из резервного фонда для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства России.

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«Принятие проекта распоряжения позволит выделить МИД России из резервного фонда Правительства Российской Федерации средства на оплату проживания российских граждан, находящихся на территории иностранного государства и не имеющих возможности самостоятельно оплатить данные расходы», — говорится в документе.

Кроме того, граждане России смогут потратить выделенные деньги и на продление всех документов, на основании которых они находятся на территории иностранного государства.

Накануне, 3 апреля, Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы. Данная мера принята в целях максимальной защиты здоровья граждан и недопущения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В тот же день оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ заверил, что власти окажут финансовую поддержку в сумме 500 млн рублей всем россиянам, оказавшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться домой.

В марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии коронавируса COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Правительство создало специальную рабочую группу, куда вошли Минтранс, МИД, авиаперевозчики и представители аэропортов. За несколько недель, по данным Ростуризма, удалось вывезти почти всех организованных туристов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 9:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1,1 млн человек, умерли 59,2 тыс, выздоровели 229,1 тыс. пациентов.

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