Прямой эфир
Сюжет:

В России предложили регистрировать браки и разводы через «Госуслуги»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложение разрешить регистрировать супружеские союзы и расторжение браков через портал госуслуг направлено на рассмотрение премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает RT со ссылкой на письмо председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец.

Общественница отмечает, что данное решение было вызвано нестабильной эпидемиологической ситуацией на фоне коронавируса, в результате которой произошли изменения в работе загсов и Дворцов бракосочетания на территории России. Волынец считает, что из-за этого многие граждане не могут оформить документы в ряде экстренных случаев, к таким она отнесла беременность, тяжелое состояние здоровья или длительное отсутствие.

Согласно тексту ее письма, многоуровневая верификация портала госуслуг позволяет организовать процедуры по регистрации браков и разводов с оплатой госпошлины дистанционно, исключая те случаи, когда необходимо обращаться в судебные инстанции.

31 марта стало известно о том, что правительство РФ вынесло постановление о необходимости запуска специальной электронной формы для указания фактического адреса россиян, находящихся на изоляции после возвращения из-за границы. Минюсту было поручено обеспечить при возможности предоставление госуслуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее в Минкомсвязи РФ рассказали об автоматическом открытии больничного листа для всех россиян, прибывающих из других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав разработал опросник по определению группы риска по COVID-19
Стали известны популярные у москвичек государственные онлайн-сервисы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020