В Брянске женщина зарезала возлюбленного бокалом

В Брянске женщина во время ссоры зарезала сожителя бокалом. Об этом 3 апреля сообщило издание «Регион Online» со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области

Инцидент произошел 31 марта в квартире на улице Клинцовской. Пара находилась на самоизоляции. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки, между ними возник спор. Доказывая свою правоту, 30-летняя жительница Брянска схватила со стола бокал, разбила его и вонзила в шею оппонента. Ее партнер скончался на месте.

Женщине назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас она находится под стражей. Следствие по делу продолжается по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

29 марта в Москве воспитательница детского сада в нетрезвом виде зарезала своего отца. Инцидент произошел в квартире дома в Анадырьском переулке.