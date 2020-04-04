Прямой эфир

В Брянске женщина зарезала возлюбленного бокалом

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске женщина во время ссоры зарезала сожителя бокалом. Об этом 3 апреля сообщило издание «Регион Online» со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области

Инцидент произошел 31 марта в квартире на улице Клинцовской. Пара находилась на самоизоляции. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки, между ними возник спор. Доказывая свою правоту, 30-летняя жительница Брянска схватила со стола бокал, разбила его и вонзила в шею оппонента. Ее партнер скончался на месте.

Женщине назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас она находится под стражей. Следствие по делу продолжается по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

29 марта в Москве воспитательница детского сада в нетрезвом виде зарезала своего отца. Инцидент произошел в квартире дома в Анадырьском переулке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Установлены приметы подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей в Марий Эл
СК возбудил дело после убийства семьи из трех человек в Красноярске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020