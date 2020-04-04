В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.

В эфире телеканала «112 Украина» политик предположил, что украинских дипломатов поразил «вирус».

«Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое? Это же настоящее, открытое, взвешенное вредительство против государства Украина. Какой дегенерат это придумал?» — сказал Рабинович.

Депутат напомнил о давних дружеских отношениях Украины и Белоруссии, отметив, что Минск многократно протягивал руку помощи Киеву, в том числе по ситуации в Донбассе.

Кроме того, Рабинович напомнил о теплой встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, теперь непонятно, как два лидера будут общаться дальше.

«Я считаю, что этот поступок преступный по отношению к народу Украины, преступный по отношению к дружбе с белорусским народом», — добавил парламентарий.

В начале апреля Совет Европы сообщил о присоединении Украины к санкциям против Белоруссии.

Ограничения были продлены в феврале. Они включают в себя эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также заморозку активов и запрет на въезд для четырех официальных лиц.