Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 апреля

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в столице в субботу, 4 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха прогреется до +10 градусов. Ветер в столице будет западный, 5–10 м/c, однако возможны порывы до 12–17 м/c.

Атмосферное давление синоптики прогнозируют в рамках нормы — 746 мм ртутного столба.

Тем не менее к ночи метеорологи предупреждают о похолодании, температура понизится до -2 градусов. Это может привести к гололедице.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в апреле будет около или выше нормы на всей территории России.

Однако специалисты Росгидромета отметили, что ночи в предстоящем месяце будут морозными.