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Почти 2 тыс. человек скончались от коронавируса в Нью-Йорке

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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К вечеру пятницы в Нью-Йорке был зафиксировано 57 159 случаев заражения и 1867 смертей от коронавируса. Это самый большой рост смертности и заболеваемости COVID-19 на всей территории США, сообщает в субботу, 4 апреля, Университет Джонса Хопкинса.

За сутки в городе было диагностировано 6582 случая положительных результатов тестов на вирус, более 300 человек скончались от осложнений респираторного заболевания. В больницах в данный момент находятся 11 739 пациентов.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Куинсе, где были зафиксированы первые случаи инфекции в городе.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на пресс-конференции заявил о необходимости поставки медикаментов и притока более 45 тыс. сотрудников здравоохранения, передает New York Post. Он также отметил, что статистика будет только ухудшаться, если не предпринять необходимые меры по предоставлению аппаратов искусственной вентиляции легких для города на следующей неделе.

2 апреля де Блазио посоветовал закрывать лицо банданой в отсутствии маски.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в США составило 277 828 человек. Из больниц выписаны 9823 пациента, а умер 7141 человек.

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