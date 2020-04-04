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У певицы Селены Гомес диагностировано биполярное расстройство

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Фото: TASS/lFA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Биполярное аффективное расстройство личности было диагностировано у американской поп-певицы Селены Гомес. Об этом исполнительница рассказала в пятницу, 3 апреля, во время прямого эфира со своей коллегой Майли Сайрус в Instagram.

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Певица отметила, что ее заболевание было обнаружено после прохождения обследования в психиатрической клинике им. Маклина в Бельмонте. Гомес призналась, что почувствовала облегчение, после того как узнала вердикт врачей. По ее словам, после подробного изучения информации о заболевании она избавилась от напряжения и страха.

«Когда у меня есть много информации, это действительно помогает, это не пугает меня, когда я знаю, что это такое. Когда я была помладше, я боялась грозы, и мама купила мне всевозможные книги о грозах, сказав: «Чем больше ты будешь узнавать о них, тем меньше будешь бояться». Это сработало», — рассказала певица.

Биполярное аффективное расстройство личности известно также как маниакально-депрессивный психоз.

В конце ноября 2019 года популярная модель Белла Хадид поделилась советами, как перебороть депрессию. Она отметила, что в начале своей карьеры сталкивалась с частыми приступами данного клинического расстройства.

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