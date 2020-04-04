Зараженная COVID-19 женщина записала слезное видеообращение

Жительница Великобритании Шерон Кук, госпитализированная с коронавирусной инфекцией, опубликовала видеообращение, в котором рассказала о своем состоянии.

Видео появилось на ее странице в Facebook. Женщина не смогла сдержать слез, рассказывая, что с трудом может дышать и говорить из-за пневмонии, осложняющейся сепсисом.

Кроме того, она отметила, что очень скучает по своим родным, и призвала всех людей быть осторожными и соблюдать меры защиты от COVID-19.

«Совсем недавно мне было так плохо... Сейчас я не могу двигаться и с трудом дышу, но мое текущее состояние не сравнится с тем, что я уже пережила», — сказала Кук.

Британка добавила, что очень хотела бы поскорее вернуться домой, но пока ее состояние этого не позволяет. По ее словам, преодолеть эпидемию можно, только не выходя из дома.

Схожую историю рассказала и 22-летняя американка Эми Ширсель. Девушка отметила, что заболела после поездки в Европу. Через несколько дней, по ее словам, ей стало так плохо, что она не могла передвигаться, появились тошнота и одышка.

«Не надо думать, что вы неуязвимы, если вам около 20 лет. Просто посмотрите на меня», — цитирует ее «Газета.ру».

2 апреля британская медсестра рассказала о муках пациентов с COVID-19. По ее словам, ситуация с пандемией будет только ухудшаться.