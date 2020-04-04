Рязань может получить почетное звание города трудовой доблести

Рязанская областная дума поддержала ходатайство о присвоении столице региона звания города трудовой доблести. Инициатива исходит от местных жителей, пояснил первый заместитель председателя облдумы Александр Шевырёв. По его словам, медалью за доблестный труд награждены более 14,5 тыс. жителей Рязани, передает РИА «7 новостей».

«К нам в областную думу поступил полный комплект документов, в котором в том числе имеется подробная архивная справка, — подчеркнул Шевырёв. — Мы все прекрасно знаем нашу Рязань: у нас много оборонных предприятий. В годы Великой Отечественной войны все они работали для страны, изготавливали различную продукцию, чтобы приблизить победу нашей армии».

Как стало известно в начале февраля, Липецку может быть присвоено звание города трудовой доблести. В Госархиве идет сбор необходимых документов. В годы Великой Отечественной войны в Липецке работали госпитали, формировались танковые части, ремонтировалась военная техника, люди трудились в тылу.