Disney объявила новые даты отложенных из-за пандемии премьер

The Walt Disney Company представила обновленные даты выхода в прокат новых фильмов, отложенных из-за пандемии коронавируса. Информация опубликована на сайте компании в пятницу, 3 апреля.

Премьеру киноверсии мультфильма «Мулан» решено перенести на 24 июля текущего года, а фильм студии Marvel «Черная вдова» выйдет на большие экраны 6 ноября.

Зрители смогут увидеть кинокомикс «Вечные» с 12 февраля 2021 года, фильм «Стервелла» о злодейке из мультфильма «101 далматинец» — 28 мая 2021, а продолжение «Доктора Стрэнджа» — с 5 ноября 2021 года.

На 2022 год перенесен релиз фильмов «Тор: Любовь и гром» и пятого фильма об ученом Индиане Джонсе.

19 марта студия Universal Pictures заявила о переносе премьер новых кинолент на онлайн-платформы и стриминговые сервисы в связи с закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса.