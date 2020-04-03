Подпольное казино обнаружили в якутском автосервисе

В Якутске пресекли деятельность подпольного казино. По информации пресс-службы МВД по республике, помещение для азартных игр было оборудовано на втором этаже сервиса по обслуживанию автомобилей. На момент проверки в нем находились клиенты и администратор.

За совершение подобного деяния предусмотрена уголовная ответственность по ст. 171.2 УК РФ, а также административный штраф от 800 тыс. до 1,5 млн рублей. Полицейские изъяли 18 игровых автоматов и денежные средства. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Как стало известно 24 марта, в Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации азартных игр. По версии следствия, в период с октября 2019 года по март 2020 года казино работали в нежилых помещениях, расположенных в Завитинске и Новобурейском. Изъято более 10 единиц компьютерной техники. Предполагаемый организатор заключен под стражу.