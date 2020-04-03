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Дежурные группы будут работать в детских садах Хабаровского края

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В детских садах Хабаровского края на следующей неделе откроются дежурные группы. Они будут сформированы с учетом численности детей, чьи родители продолжат работать до 30 апреля в организациях, перечисленных в Указе президента РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Вопрос с открытием дежурных групп согласовывается, мы в срочном порядке направили письма в необходимые ведомства. Ведь если такие группы будут созданы, нужно понимать, каких детей и с какими документами можно будет принять», — рассказала руководитель отдела дошкольного образования управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

30 марта сообщалось, что в Хабаровском крае некоторые предприятия приостановили работу. В обычном режиме функционируют только те производства, которые Указом президента определены как обеспечивающие жизнедеятельность. На недельный карантин ушли также общественные бани. Помывку клиентов в них запретили, но прачечные работать всё же продолжали.

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