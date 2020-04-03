Режим ограничения продлили на неделю в Амурской области

В Амурской области еще на одну неделю, с 6 по 12 апреля, будет продлен действующий режим ограничения. Об этом по итогам заседания оперативного штаба заявил губернатор Василий Орлов.

«На штабе было принято решение о продлении еще на одну неделю того режима, который у нас действует, режима ограничения. Дополнительно более жесткий режим ограничения для группы риска: это люди в возрасте старше 65 лет, это беременные и люди с хроническими заболеваниями», — цитирует Орлова asn24.ru. По данным на 2 апреля, в регионе зарегистрирован и лабораторно подтвержден один случай новой коронавирусной инфекции.

Напомним, дневные рейсы автобусов межмуниципального сообщения в Амурской области работают по расписанию выходного дня. Сокращения коснулись дневных рейсов, в утреннее и вечернее время выполнение рейсов сохранится по расписанию. Снижение пассажиропотока уже отмечено на рейсах в общественном транспорте как в муниципалитетах, так и на межгороде.

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