Меры поддержки бизнеса подготовят в Иркутской области

Пакет антикризисных мер, направленных на сохранение бизнеса региона, будет принят в ближайшее время в Иркутской области. Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев предложил ресурсоснабжающим организациям рассмотреть возможность предоставить малому и среднему бизнесу рассрочку коммунальных платежей, а также отменить на определенный период начисление штрафов и пеней.

Разрабатываются меры по отсрочке арендных платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Как отметил Игорь Кобзев, в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, необходимо поддерживать предпринимательство, искать альтернативные решения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

Разрешить бизнесу не платить за услуги ЖКХ, обязать заказчиков перечислять аванс при госзакупках, включить в список наиболее уязвимых отраслей легкую промышленность — такие предложения для включения во второй антикризисный план направила в правительство РФ Торгово-промышленная палата (с документом ознакомились «Известия»).