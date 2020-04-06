Эскалация кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, оказывает всё большее влияние как на мировую экономику, так и на политику. Ситуация осложняется недавно начавшейся войной нефтяных цен, во многом спровоцированной развалом сделки ОПЕК+ и общим кризисом глобалистской системы. А также попытками президента США Дональда Трампа пересмотреть многие аспекты американской внутриполитической системы и принципы, на основе которых формировалась (под американским же руководством) система международных экономических и политических отношений в последние 30 лет. Как будет разрешен этот кризис? Он окажет прямое воздействие не только на состояние мировой экономики и политики, но и на исход американской избирательной кампании.

Став президентом, Трамп подчеркивал, что его главный козырь — превосходное состояние американской экономики. Это давало ему надежду не только на консолидацию поддержки со стороны тех групп, которые поддержали его на выборах 2016 года — представители большого бизнеса в реальном секторе экономики, владельцы малых и средних бизнесов, большинство белого среднего класса и служащие силовых ведомств. Но и тех, положение которых значительно улучшилось в результате экономического бума и принятых протекционистских мер, включая даже значительную долю этнических и расовых меньшинств. Это позволило Трампу начать «уводить» от демократов значительные группы представителей меньшинств.

Вызванный эпидемией экономический обвал во многом ослабляет позиции президента, давая демократам хоть какие-то надежды на победу на ноябрьских выборах даже в отсутствие адекватных кандидатов. В частности, две недели назад индексы Dow Jones, NASDAQ и Standard and Poor’s растеряли все свои приобретения за годы президентства Трампа и вернулись на уровни конца 2016-го, снизившись в целом более чем на 35%. ВВП в I квартале 2020 года оказался на 12% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Две недели назад число обратившихся за пособиями по безработице возросло на 3,2 млн; на прошлой неделе к ним прибавились еще 6,6 млн. Таким образом, число потерявших работу выросло почти на 10 млн человек, превысив масштабы катастрофы 1929 года.

Как и в случае с Великой депрессией, мы наблюдаем серьезное усиление социально-экономической роли государства. Принятый недавно конгрессом пакет мер предусматривает выделение на борьбу с кризисом $2,2 трлн. Эти меры направлены на решение задач в трех основных сферах. Медицинской — резкое расширение производства ИВЛ, медицинских масок, дезинфицирующих средств, проведение исследований, разработка лекарств и вакцин, а также развертывание временных госпиталей. Индивидуальной — помощь теряющим работу и выплаты всем американцам — более $500 млрд. А также поддержка американской экономики, включая $350 млрд для малого бизнеса и $500 млрд для американских корпораций. Принятие этого пакета и ряд других мер (включая достижение договоренности о снижении производства нефти) позволили несколько смягчить удар по экономике и населению. Однако уже сегодня ясно, что этого будет недостаточно и последуют новые меры — их совокупная стоимость оценивается сегодня в $6,3 трлн — почти треть годового ВВП. Это, в свою очередь, повлечет за собой резкий рост госдолга.

Между тем всё большую озабоченность у Трампа вызывают именно экономические последствия кризиса. Как это ни иронично, рассматриваемые решения могут быть ориентированы в сторону кейнсианской модели и вести к дальнейшему усилению роли государства как в экономической, так социально-политической сфере. В частности, возможно возвращение к идее двухлетней давности, когда президент предлагал демократам принять программу развития транспортной инфраструктуры общей стоимостью $1,5 трлн. Тогда она оказалась заблокирована из-за всепоглощающей оппонентов ненависти к Трампу и нежелания поддержать любую инициативу, способную повысить его рейтинги. Однако сегодня этот кейнсианский по своей сути проект, способный стимулировать экономику на основе формируемого государством спроса и создать миллионы рабочих мест, может оказаться спасительным выходом из ситуации, а его саботаж — принести очень болезненные политические последствия.

Используя царящую в стране панику, аппаратчики Демократической партии получили надежду оградить своего фаворита и вероятного кандидата на предстоящих выборах бывшего вице-президента Джозефа Байдена от прямого общения с избирателями и прессой. Для не блещущего ни физическим здоровьем, ни остротой интеллекта Байдена это могло бы стать спасением. Более того, началось интенсивное давление на основного оппонента Байдена — левого сенатора Берни Сандерса с тем, чтобы он немедленно вышел из предвыборной гонки. Одновременно нарастают требования о прекращении внутрипартийных дебатов — последние уже прошли без зрителей в зале, что также играет на руку плохо ориентирующемуся в пространстве и времени ставленнику истеблишмента. Можно ожидать в дальнейшем и попыток добиться отказа от прямых дебатов Байдена с президентом Трампом.

Особенно огорчительным для демократов стало то, что, согласно данным опроса Гэллапа, действия президента в ходе нынешнего кризиса одобряют сегодня 60% респондентов (еще две недели назад этот показатель был лишь 43%). В их числе оказались ряд высокопоставленных представителей Демократической партии, которые были вынуждены признать эффективность работы администрации. Более того, меры Трампа одобрили не только 92% республиканцев, но и 43% независимых и даже 13% демократов.

Помимо этого республиканский электорат демонстрирует очень высокую степень энтузиазма по отношению к своему кандидату — и это резко контрастирует с отношением демократов к Джо Байдену. Последнее совершенно неудивительно — Байден помимо общей слабости проявил себя самым прозаическим трусом, спрятавшись в подвале своего дома в штате Делавэр и избегая любых прямых контактов с внешним миром. Все попытки аппаратчиков Демократической партии и элитной прессы подправить его имидж, организовывая подобия его выступлений и пресс-конференций по скайпу проваливаются и не приносят желаемого результата. Это резко контрастирует с поведением не только Трампа, каждый день проводящего длительные пресс-конференции, встречающегося с политическими лидерами и руководителями крупных компаний, продолжающего передвигаться по стране, но и с действиями ряда других политиков, включая и демократическое руководство конгресса и ряд губернаторов.

Поэтому среди демократов слышатся не только критические голоса по отношению к Байдену, но и предложения заменить его более эффективным кандидатом, например губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, активно работающим сейчас в медийном пространстве и быстро набирающим популярность. Однако, учитывая жесткую систему отбора кандидатов, сделать это будет очень трудно — хотя решение об отсрочке партийного съезда и открывает в этом смысле пространство для маневра. В ближайшее время можно ожидать и новой пропагандистской атаки на Трампа и его ближайших помощников с обвинениями их в неэффективном подходе к решению медицинских и социально-экономических проблем, связанных с текущим кризисом. С приближением выборов возможны и прямые попытки дестабилизации социально-политической ситуации в стране путем провоцирования массовых беспорядков.

Между тем кризис накладывает свой отпечаток не только на внутриполитическую ситуацию в США, но и на внешнеполитические и торговые отношения Америки. Всё чаще можно слышать заявления о вызванном Трампом глубоком кризисе той самой глобалистской системы, которую Штаты и их партнеры строили последние 30 лет.

Любопытным проявлением этого тренда было одностороннее решение президента на прошлой неделе отменить запланированную на июнь 2020 года в США встречу G7, проведя вместо нее видеоконференцию. С одной стороны, это говорит и о серьезности ситуации с эпидемией коронавируса, и о прогрессе телекоммуникационных технологий. С другой — дело тут не только в опасности прямого физического контакта.

Этот шаг в очередной раз подчеркнул, что Трамп рассматривает членов «семерки» в качестве младших, а не равных партнеров. Любопытно, что руководители этих стран были проинформированы о решении президента не им лично, а экономическим советником Трампа Лэрри Кудлоу. А произошло это вслед за недавним закрытием для европейцев въезда в США и заявлениями из Вашингтона о том, что страны Европы должны опираться на свои собственные силы в борьбе с кризисом.

Эти действия в очередной раз показали: происходящее лишь усилило решимость Трампа продолжить линию на пересмотр основ системы глобализации, изменение геополитических приоритетов внешней политики и отказ от предоставления европейским партнерам четких гарантий как в военной, так и в иных областях. Подобная ситуация никак не устраивает западных лидеров и может привести к дальнейшему усилению их противостояния нынешней американской администрации.

Автор — эксперт клуба «Валдай», профессор политологии Университета штата Теннесси

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