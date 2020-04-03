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Общественники просят ввести режим ЧС в Красноярском крае

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Члены общественной палаты направили президенту Владимиру Путину открытое письмо с просьбой ввести в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации. Свою просьбу общественники объяснили проблемами на рынке труда: из-за того что частный бизнес терпит крупные убытки, многие предприятия закрываются, люди лишаются заработка.

Если режим ЧС будет принят, граждане смогут получать выплаты, соответствующие прожиточному минимуму. Письмо направлено в Кремль. Регистрация документа длится примерно три дня, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Как стало известно 31 марта, все субъекты Сибирского федерального округа перешли на режим самоизоляции из-за коронавируса, и последней такое решение приняла Омская область.

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