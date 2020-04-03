Машины на границе Бурятии и Приангарья тормозят для проверки температуры

Тщательный досмотр водителей и пассажиров автомобилей организован на границе Иркутской области и Бурятии. При этом движение транспорта на дорогах регионов никак не ограничено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Приангарью.

«Экипаж действительно несет службу на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность дорожного движения, а другие ведомства проверяют температуру, чтобы исключить проникновение потенциально зараженного человек в регион. На движение это никак не влияет, дорогу никто не перекрывает», — рассказал собеседник агенства.

Напомним, Чечня закроет наземное и воздушное сообщения с 5 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом глава республики Рамзан Кадыров объявил в прямом эфире Instagram. По его словам, до указанной даты жители Чечни, находящиеся за пределами региона, должны успеть вернуться домой.