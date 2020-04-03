Федеральные гранты получат пять школ Якутии

Пять школ, расположенных на территории Якутии, выиграли гранты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В конкурсе участвовали учреждения, где ведется преподавание программы с углубленным изучением математики и информатики.

Всего выбрано 125 школ-победителей из разных регионов России. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе минобразования республики. В Якутии гранты получат: Нюрбинский технический лицей им. А.Н.Чусовского (6 млн рублей), школа № 19 им. Л.А. Попугаевой в поселке Удачный Мирнинского района (4 млн рублей), Республиканский лицей-интернат (5,88 млн рублей), Бердигестяхская школа с углубленным изучением отдельных предметов им. А. Осипова Горного района (3 млн рублей), Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.П. Павлова (2 млн рублей).



В феврале глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому учителям при переезде в сельскую местность и рабочие поселки будет предоставляться компенсация. Размер выплаты составляет 2 млн рублей, также учителям компенсируют оплату переезда, если расстояние превышает 200 км.