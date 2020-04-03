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Проект парка имени Тетюхина разработали в Верхней Салде

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В городе Верхняя Салда (Свердловская область) разработали проект создания парка имени Владислава Тетюхина. Документация опубликована городской администрацией.

Проект планируется представить на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает «ТагилСити.ру» со ссылкой на Znak.

Парк обустроят на территории пустыря около авиаметаллургического колледжа. Согласно проекту, здесь разместят сцену, кафе, скейт-парк, памятник Тетюхину, фонтан, световую арку, площадку для воркаута, беседки, а также баскетбольную и детскую площадки.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области началось строительство парка покорителей космоса. Он будет расположен на месте приземления Юрия Гагарина. Вячеслав Володин посетил место приземления и открыл стройку.

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