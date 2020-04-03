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Жительница Казани перевела $3 тыс. интернет-мошеннику

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Жительница Казани стала очередной жертвой интернет-мошенников. Она перевела незнакомцу, представившемуся американцем, $3 тыс.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по городу, в правоохранительные органы потерпевшая обратилась самостоятельно. По ее словам, в марте к ней в соцсети добавился иностранец. Он рассказал, что якобы служит в американской армии и сейчас находится в командировке в Афганистане. 9 марта он попросил у нее в долг $3 тыс. и уговорил взять кредит. При этом он пообещал вернуть деньги, как только приедет в Россию.

Женщина взяла кредит и перевела требуемую сумму. Почуяв неладное, она написала своему новому «другу», что его действия похожи на обман. Мужчина признался ей, что является мошенником, после чего заблокировал свою страницу в соцсети. Однако общение между ними продолжилось по телефону.

Для того чтобы вернуть деньги, потерпевшая обратилась в банк, где ей посоветовали обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество».

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