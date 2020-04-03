В США рассказали о позиции Трампа после переговоров с Москвой и Эр-Риядом

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия «прекратили перепалки» между собой и договорились «перестать заливать рынок» нефтью. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил главный советник главы американского государства Ларри Кудлоу.

«Президент Трамп поговорил по ряду поводов с президентом [России Владимиром] Путиным и Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии. Президент Трамп считает, что они, прекратив перепалки друг с другом, согласились по своим обязательствам — перестать искусственно заливать нефтью рынок, который и так уже чрезвычайно затоварен», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее 3 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.

Накануне, 2 апреля, Трамп заявил, что поговорил о ценах на нефть с Салманом Аль Саудом, который, в свою очередь, до этого обсуждал вопрос с Путиным. По словам американского лидера, и Россия, и Саудовская Аравия пообещали значительно сократить добычу. В Кремле при этом опровергли, что Путин вел такой разговор.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны — участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи. В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.