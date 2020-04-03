Прямой эфир

В США рассказали о позиции Трампа после переговоров с Москвой и Эр-Риядом

0
Фото: REUTERS/Tom Brenner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия «прекратили перепалки» между собой и договорились «перестать заливать рынок» нефтью. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил главный советник главы американского государства Ларри Кудлоу.

НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти
С 1 апреля сделка ОПЕК+ по сокращению добычи прекращает свое существование

«Президент Трамп поговорил по ряду поводов с президентом [России Владимиром] Путиным и Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии. Президент Трамп считает, что они, прекратив перепалки друг с другом, согласились по своим обязательствам — перестать искусственно заливать нефтью рынок, который и так уже чрезвычайно затоварен», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее 3 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.

Накануне, 2 апреля, Трамп заявил, что поговорил о ценах на нефть с Салманом Аль Саудом, который, в свою очередь, до этого обсуждал вопрос с Путиным. По словам американского лидера, и Россия, и Саудовская Аравия пообещали значительно сократить добычу. В Кремле при этом опровергли, что Путин вел такой разговор.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны — участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи. В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Эксперты оценили влияние твитов Трампа на нефтяные котировки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020