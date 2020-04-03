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В Мосгордуме разъяснили информацию о штрафах за поездки в авто вдвоем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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За передвижение по Москве на личных автомобилях, в которых находятся более одного человека, никаких штрафов не предусмотрено. Об этом заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, который является автором законопроекта об ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

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«Социальное дистанцирование 1,5 метра — это требование для общественного транспорта. На такси это не распространяется. А про личный транспорт в указе мэра нет вообще никаких ограничений по количеству людей в салоне», — сказал Щитов.

Накануне председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, что ездить на автомобиле по Москве разрешено только в одиночку. Исключение составляют только пассажиры, которые находятся на самоизоляции вместе с водителем. «Если одна семья живет вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой», — приводит его слова «Интерфакс».

Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля. На следующий день закон утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, за нарушение такого режима с использованием общественного транспорта будут штрафовать на 5 тыс. рублей граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом и теперь находятся на самоизоляции, либо лечатся от COVID-19 дома. Их транспортное средство задержат и поместят на специальную стоянку.

За аналогичные нарушения организации предлагается оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей и на 300–500 тыс. рублей за повторное нарушение. Должностных лиц — на 30–40 тыс. рублей и на 30–50 тыс. рублей за повторное нарушение.

На следующий день в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве уточнили, что граждане могут поехать на личных автомобилях или на такси в другой район в случае серьезной необходимости. При этом сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать людей на их личных автомобилях, чтобы выяснить цели поездки.

По данным оперштаба на 3 апреля, в 76 регионах России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса, за весь период умерли 34 пациента.

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