Боксер Рой Джонс призвал россиян оставаться дома

Американский боксер Рой Джонс, получивший российское гражданство, записал видеообращение, в котором призвал россиян оставаться дома во время пандемии коронавируса. Об этом 3 апреля сообщает телеканал «Звезда».

«Это нелегкое время для всех нас. Так что сделайте одолжение — оставайтесь дома и следуйте правилам соблюдения карантина, потому что мы находимся в трудной ситуации», — призвал боксер.

Джонс также посоветовал рассматривать самоизоляцию как возможность побыть со своей семьей и пообщаться с близкими. Также он призвал помнить о других людях и не брать больше необходимого в магазинах.

Рой Джонс является первым в истории боксером, сумевшим завоевать титул чемпиона мира сразу в четырех весах — среднем, втором среднем, полутяжелом и тяжелом. В 2015 году спортсмен получил российское гражданство.

С 30 марта в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции. Позднее аналогичные меры ввели руководители и других регионов России. В этот период люди могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных (100 м от дома) и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах и 34 летальных исхода. Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.