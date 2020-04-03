Тульский цирк в День аутизма подсветили синими прожекторами

Тула присоединилась к международной акции «Зажги синим», которая каждый год 2 апреля проходит в знак солидарности с аутистами и их семьями. По всему миру в этот день здания, достопримечательности и памятники архитектуры подсвечиваются синим цветом, символом этого расстройства.

Как пишут «Тульские известия», в этот день Тульский государственный цирк, как и сотни зданий и достопримечательностей, подсветили синими прожекторами. К акции присоединилось АО «НПО «Стрела», которое делает это уже не первый год. Накануне с 18:00 и до 23:00 часть Зареченского округа мягко светилась отраженным от стен «Стрелы» синим светом.

В День аутиста здания подсвечивались в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Белгороде, Новосибирске и многих других российских городах.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма учрежден резолюцией Генеральной ассамблеей ООН в 2008 году в связи с высокой численностью детей, у которых есть это расстройство.