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Житель Тульской области ожидает суда за убийство сожительницы и ее дочери

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В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего жителя Тульской области. Мужчина обвиняется в убийстве своей сожительницы и ее дочери-инвалида, сообщает СУ СКР по Орловской области.

Установлено, что в ноябре 2015 года в Новомосковском районе Тульской области обвиняемый задушил свою 52-летнюю сожительницу. Затем он вывез ее совершеннолетнюю дочь, имеющую инвалидность по неврологическому заболеванию, в Покровский район Орловской области, где убил и присыпал ветками, пишет InfoOrel.ru.

В ходе расследования мужчина признал свою вину полностью. Он обвиняется по п. «а, в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе лица, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление».

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

2 апреля сообщалось, что в СУ СКР по Новгородской области заявили о завершении расследования по уголовному делу об убийстве в Троицком Михайло-Клопском монастыре. Преступление было совершено летом 2019 года. Постоялец монастыря до смерти избил мужчину, который был на службе.

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