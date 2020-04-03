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С врача могут взыскать 500 тыс. рублей из-за декрета в Курске

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В Курске областной комитет здравоохранения подал иск в отношении врача, получившего подъемные для переезда в сельскую местность. Размер иска превышает 500 тыс. рублей.

В соответствии с федеральной программой медик должен отработать в сельской местности пять лет. По данным комитета здравоохранения, половину этого срока врач, устроившаяся в Октябрьскую районную больницу, провела в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщает «Курская правда».

В связи с этим власти требуют взыскать половину полученной для переезда в сельскую местность выплаты.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае повысят выплаты врачам и фельдшерам, прибывшим работать в сельскую местность по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер». Суммы составят 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно.

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